Il Catanzaro pareggia i conti con l'andata e vince 2-0 in casa del Monza nella finale playoff di ritorno, successo che, però non è sufficiente, considerando la miglior posizione nella classifica finale di Serie B. E così è il Monza ad esultare ed a tornare nella massima categoria dopo un anno. La compagine di Alberto Aquilani ha soltanto sfiorato l'impresa ma è stata la grande sorpresa e protagonista di questi spareggi finale per il salto di categoria.
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Aquilani sfiora l’impresa, ma in A va il Monza. E Lucchesi diventa biancorosso
Con la promozione del Monza in Serie A, per il classe 2003 Lorenzo Lucchesi, difensore, scatta l'obbligo di riscatto
Il merito è anche e soprattutto dell'ex tecnico della Primavera gigliata, per il quale, adesso, dovrebbero spalancarsi le porte della Serie A: ad Aquilani, infatti, pensa il Sassuolo per sostituire proprio quel Fabio Grosso in dirittura d'arrivo a Firenze. Esulta il Monza per il veloce ritorno in Serie A: la promozione dei biancorossi, tra l'altro, fa scattare l'obbligo di riscatto per quanto riguarda il cartellino dell'ormai ex centrale viola Lorenzo Lucchesi, che da stasera è ufficialmente un giocatore brianzolo.
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