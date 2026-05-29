Aquilani sfiora l’impresa, ma in A va il Monza. E Lucchesi diventa biancorosso

Il Catanzaro pareggia i conti con l'andata e vince 2-0 in casa del Monza nella finale playoff di ritorno, successo che, però non è sufficiente, considerando la miglior posizione nella classifica finale di Serie B. E così è il Monza ad esultare ed a tornare nella massima categoria dopo un anno. La compagine di Alberto Aquilani ha soltanto sfiorato l'impresa ma è stata la grande sorpresa e protagonista di questi spareggi finale per il salto di categoria.