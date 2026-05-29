Dopo la deludente e difficile esperienza sulla panchina del Pisa, Alberto Gilardino sta aspettando l'occasione giusta per rimettersi in gioco e ripartire. E quell'occasione potrebbe dargliela l'Hellas Verona, squadra peraltro in cui ha giocato come calciatore dal 2000 al 2002. Gli scaligeri, infatti, sono alla ricerca di un tecnico giovane ed in gamba, su cui puntare per tentare subito la risalita in Serie A.
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Ex viola, Gilardino ci riprova: il Verona lo aspetta per ripartire dalla Serie B
Per tentare subito il ritorno in Serie A, l'Hellas vorrebbe puntare su Alberto Gilardino, esonerato ad inizio 2026 dal Pisa
Come racconta tuttomercatoweb.com, il Gila sarebbe in ballottaggio con un altro profilo, quello di Roberto D'Aversa, il quale nell'ultima stagione appena conclusa ha sistemato in breve tempo le cose in casa Torino. Ma dovrebbe essere proprio l'ex centravanti della Fiorentina ad essere considerato dal club gialloblù la soluzione più adatta, anche perché lo stesso D'Aversa sta aspettando una comunicazione ufficiale da parte del club granata in vista del prossimo campionato.
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