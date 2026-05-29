Ex viola, Gilardino ci riprova: il Verona lo aspetta per ripartire dalla Serie B

Dopo la deludente e difficile esperienza sulla panchina del Pisa, Alberto Gilardino sta aspettando l'occasione giusta per rimettersi in gioco e ripartire. E quell'occasione potrebbe dargliela l'Hellas Verona, squadra peraltro in cui ha giocato come calciatore dal 2000 al 2002. Gli scaligeri, infatti, sono alla ricerca di un tecnico giovane ed in gamba, su cui puntare per tentare subito la risalita in Serie A.