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Bologna, Italiano saluta: “Due anni spettacolari. Ci rivedremo da avversari”

Bologna, Italiano saluta: “Due anni spettacolari. Ci rivedremo da avversari” - immagine 1
Le parole dell'ex allenatore viola, Vincenzo Italiano, al momento dei saluti al Bologna dopo aver deciso per l'addio
Redazione VN

L'ex allenatore della Fiorentina e da oggi anche del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato a Dazn e Sky Sport al momento dei saluti all'ambiente rossoblù. Queste le sue parole:

Sono stati due anni spettacolari. Ci siamo lasciati bene, rimarremo sempre amici, mai nemici. Avversari sì, ma mai nemici.

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Il messaggio ai tifosi

—  

Ai tifosi dico che sono in buone mani, perché la società farà di tutto per programmare bene il suo futuro. Oggi però abbiamo parlato in maniera serena e siamo arrivati a questa decisione. Forza Bologna e un saluto a tutti.

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