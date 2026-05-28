L'ex allenatore della Fiorentina e da oggi anche del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato a Dazn e Sky Sport al momento dei saluti all'ambiente rossoblù. Queste le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Bologna, Italiano saluta: “Due anni spettacolari. Ci rivedremo da avversari”
altre news
Bologna, Italiano saluta: “Due anni spettacolari. Ci rivedremo da avversari”
Le parole dell'ex allenatore viola, Vincenzo Italiano, al momento dei saluti al Bologna dopo aver deciso per l'addio
Sono stati due anni spettacolari. Ci siamo lasciati bene, rimarremo sempre amici, mai nemici. Avversari sì, ma mai nemici.
LEGGI ANCHE
Il messaggio ai tifosi—
Ai tifosi dico che sono in buone mani, perché la società farà di tutto per programmare bene il suo futuro. Oggi però abbiamo parlato in maniera serena e siamo arrivati a questa decisione. Forza Bologna e un saluto a tutti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA