Ufficiale: La Lazio saluta Sarri, adesso per lui c’è l’Atalanta

Maurizio Sarri non è più l'allenatore della Lazio. Una notizia ormai nota da giorni, con Lotito che ha già trovato il sostituto. Si tratta di Rino Gattuso, con Sarri che invece dovrebbe diventare il nuovo allenatore dell'Atalanta. La Lazio ha annunciato, con un comunicato la separazione da Sarri: