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Ufficiale: La Lazio saluta Sarri, adesso per lui c’è l’Atalanta

Ufficiale: La Lazio saluta Sarri, adesso per lui c’è l’Atalanta - immagine 1
Sarri lascia la Lazio. Il tecnico accostato spesso alla Fiorentina, andrà all'Atalanta
Redazione VN

Maurizio Sarri non è più l'allenatore della Lazio. Una notizia ormai nota da giorni, con Lotito che ha già trovato il sostituto. Si tratta di Rino Gattuso, con Sarri che invece dovrebbe diventare il nuovo allenatore dell'Atalanta. La Lazio ha annunciato, con un comunicato la separazione da Sarri:

"La S.S. Lazio comunica di aver depositato presso la Lega di Serie A la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’allenatore Maurizio Sarri e il suo staff.

La Società prende atto della conclusione del rapporto professionale e formula al tecnico e ai suoi collaboratori i migliori auspici per il prosieguo dell’attività professionale"

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