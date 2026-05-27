Il dirigente della Juventus Damien Comolli ha parlato ai cronisti in un'incontro informale di fine stagione per analizzare l'annata bianconera. Le sue parole riportate da Sportmediaset:
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Comolli si lecca le ferite: “Caduti all’ultimo con la Fiorentina. Abbiamo fallito”
Il dirigente della Juve Damien Comolli ammette il brutto fallimento della società bianconera dopo la sconfitta coi viola
Fa male, molto male non aver centrato il quarto posto soprattutto per averlo avuto lì a portata di mano dopo la vittoria con il Lecce, che aveva parzialmente compensato il pari con il Verona, ma poi siamo caduti proprio all’ultimo con la sconfitta contro la Fiorentina. Mi prendo la piena responsabilità per questo fallimento. (...) Ma se è andata così vuol dire che qualcosa è mancato, da parte di tutti, e certe mancanze vanno assolutamente colmate. È un fallimento, non lo nascondo, ma ora bisogna guardare avanti per trovare nuove idee
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