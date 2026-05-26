Milan, che polveriera: lite Allegri-Ibrahimovic, a dividerli il Ds Tare

Clamoroso episodio raccontato sulle pagine del Corriere della Sera, specchio della fattura profonda e insanabile fra Allegri e Ibrahimovic

Ha davvero del clamoroso il retroscena riguardante le vicende di casa Milan , dopo la serie di licenziamenti annunciati ieri. Sulle pagine del Corriere della Sera si legge della fattura profonda e insanabile fra il tecnico Massimiliano Allegri e il senior advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic , un rapporto ridotto all'osso che affondava le sue radici indietro nel tempo.

Il racconto riguarda una cena in un ristorante che dimostra inequivocabilmente la frattura concreta e reale fra i due. Una lite alla presenza dell'AD Giorgio Furlani e del DS Igli Tare, che ha dovuto separare fisicamente il tecnico livornese e l'ex calciatore svedese.