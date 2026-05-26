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Corriere della Sera

Milan, che polveriera: lite Allegri-Ibrahimovic, a dividerli il Ds Tare

Milan, che polveriera: lite Allegri-Ibrahimovic, a dividerli il Ds Tare - immagine 1
Clamoroso episodio raccontato sulle pagine del Corriere della Sera, specchio della fattura profonda e insanabile fra Allegri e Ibrahimovic
Redazione VN

Ha davvero del clamoroso il retroscena riguardante le vicende di casa Milan, dopo la serie di licenziamenti annunciati ieri. Sulle pagine del Corriere della Sera si legge della fattura profonda e insanabile fra il tecnico Massimiliano Allegri e il senior advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic, un rapporto ridotto all'osso che affondava le sue radici indietro nel tempo.

Il racconto riguarda una cena in un ristorante che dimostra inequivocabilmente la frattura concreta e reale fra i due. Una lite alla presenza dell'AD Giorgio Furlani e del DS Igli Tare, che ha dovuto separare fisicamente il tecnico livornese e l'ex calciatore svedese.

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