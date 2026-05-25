Milan, “fallimento inequivocabile”: separazione da Allegri, Tare, Moncada e Furlani

Cambia tutto in casa Milan dopo la mancata qualificazione in Champions League: via Allegri, Tare, Furlani e Moncada

Matteo Torniai Redattore 25 maggio - 18:34

Terremoto in casa Milan. Con un durissimo comunicato ufficiale, RedBird ha annunciato una vera e propria rivoluzione ai vertici del club rossonero dopo il fallimento della stagione appena conclusa.

La proprietà americana non ha usato mezzi termini nel definire l’annata del Milan, parlando apertamente di “fallimento inequivocabile” dopo il crollo nel finale di stagione e la pesante sconfitta arrivata nell’ultima gara. Un epilogo che ha portato alla decisione di azzerare completamente l’area sportiva.

Nel comunicato, RedBird ricorda come l’obiettivo fissato a inizio stagione fosse chiaro: riportare il Milan in Champions League e costruire una squadra capace di restare stabilmente ai vertici della Serie A. Obiettivi che, nonostante una lunga permanenza nelle prime posizioni della classifica e una concreta candidatura nella corsa Scudetto, sono definitivamente sfumati nel finale.

La conseguenza è stata immediata e drastica. Il Milan ha infatti annunciato la separazione da quattro figure chiave della gestione sportiva e dirigenziale:

Giorgio Furlani, Amministratore Delegato

Igli Tare, Direttore Sportivo

Massimiliano Allegri, allenatore

Geoffrey Moncada, Direttore Tecnico

Qui di seguito il comunicato integrale:

Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il Club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A.

Per gran parte della stagione siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo Scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile.

È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del Club. Con effetto immediato, si conclude il percorso in AC Milan dell'Amministratore Delegato Giorgio Furlani, del Direttore Sportivo Igli Tare, dell'Head Coach Massimiliano Allegri e del Direttore Tecnico Geoffrey Moncada. A ciascuno di loro va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata durante la permanenza nel Club.

Ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l'obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione.