Lazio, già trovato il dopo Sarri. Moretto: “Accordo definito con un ex viola”

La Lazio di Claudio Lotito ha già identificato e praticamente chiuso per la nuova guida tecnica dopo l'addio (da ufficializzare) di Sarri

Gennaro Gattuso è pronto a diventare il nuovo allenatore della Lazio. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l’accordo tra il tecnico calabrese e il club biancoceleste sarebbe ormai definito: intesa raggiunta, firme in arrivo e annuncio atteso nei prossimi giorni.