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Lazio, già trovato il dopo Sarri. Moretto: “Accordo definito con un ex viola”

Claudio Lotito
La Lazio di Claudio Lotito ha già identificato e praticamente chiuso per la nuova guida tecnica dopo l'addio (da ufficializzare) di Sarri
Redazione VN

Gennaro Gattuso è pronto a diventare il nuovo allenatore della Lazio. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l’accordo tra il tecnico calabrese e il club biancoceleste sarebbe ormai definito: intesa raggiunta, firme in arrivo e annuncio atteso nei prossimi giorni.

L'ex tecnico della Nazionale, formalmente allenatore della Fiorentina per circa tre settimane nel 2021, prima dell'arrivo in viola di Italiano, è pronto quindi a rimettersi in gioco dopo il fallimento della Nazionale a Zenica, in Bosnia, nella finale playoff Mondiali persa contro Dzeko e compagni. Maurizio Sarri, dal canto suo, avrebbe già trovato un accordo della durata di tre anni con l'Atalanta. 

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