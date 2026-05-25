Gennaro Gattuso è pronto a diventare il nuovo allenatore della Lazio. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l’accordo tra il tecnico calabrese e il club biancoceleste sarebbe ormai definito: intesa raggiunta, firme in arrivo e annuncio atteso nei prossimi giorni.
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Lazio, già trovato il dopo Sarri. Moretto: “Accordo definito con un ex viola”
La Lazio di Claudio Lotito ha già identificato e praticamente chiuso per la nuova guida tecnica dopo l'addio (da ufficializzare) di Sarri
L'ex tecnico della Nazionale, formalmente allenatore della Fiorentina per circa tre settimane nel 2021, prima dell'arrivo in viola di Italiano, è pronto quindi a rimettersi in gioco dopo il fallimento della Nazionale a Zenica, in Bosnia, nella finale playoff Mondiali persa contro Dzeko e compagni. Maurizio Sarri, dal canto suo, avrebbe già trovato un accordo della durata di tre anni con l'Atalanta.
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