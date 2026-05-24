De Rossi frena le voci: “Sono legato da un contratto e dalla voglia di restare”

Daniele De Rossi risponde alle voci di mercato sulla Fiorentina dopo Lecce-Genoa: "Ho un contratto e la voglia di restare qui"

Subito dopo la sconfitta per 1-0 subita contro il Lecce nell'ultimo turno di campionato, il tecnico della formazione ligure è intervenuto ai microfoni di Sky Sport . Tra l'analisi del match e i ringraziamenti ai suoi ragazzi per l'ottima stagione, l'ex capitan futuro ha risposto in modo diretto alle domande sul domani, mandando un messaggio chiaro ma che lascia comunque aperti i classici scenari del calciomercato estivo.

Sollecitato sul proprio futuro e sulle sirene delle altre di Serie A ( Fiorentina in primis), De Rossi ha risposto così:

"E' auspicabile che resti io e che rimangano anche i giocatori. Sono sicuro che con questo gruppo possiamo fare ancora meglio il prossimo anno. Per quanto mi riguarda, io sono legato da un contratto con il Genoa e soprattutto dalla voglia di restare qui. Non penso ci sia davvero altro da aggiungere...".