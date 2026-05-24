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De Rossi frena le voci: “Sono legato da un contratto e dalla voglia di restare”

De Rossi frena le voci: “Sono legato da un contratto e dalla voglia di restare” - immagine 1
Daniele De Rossi risponde alle voci di mercato sulla Fiorentina dopo Lecce-Genoa: "Ho un contratto e la voglia di restare qui"
Redazione VN

Mentre le frequenze di radiomercato continuano a far rimbalzare con insistenza il nome di Daniele Rossi come profilo caldissimo e "chiacchierato" per la panchina della Fiorentina del futuro, il diretto interessato prova a blindarsi.

Subito dopo la sconfitta per 1-0 subita contro il Lecce nell'ultimo turno di campionato, il tecnico della formazione ligure è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Tra l'analisi del match e i ringraziamenti ai suoi ragazzi per l'ottima stagione, l'ex capitan futuro ha risposto in modo diretto alle domande sul domani, mandando un messaggio chiaro ma che lascia comunque aperti i classici scenari del calciomercato estivo.

"Legato al Genoa dal contratto e dalla voglia di restare"

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Sollecitato sul proprio futuro e sulle sirene delle altre di Serie A (Fiorentina in primis), De Rossi ha risposto così:

"E' auspicabile che resti io e che rimangano anche i giocatori. Sono sicuro che con questo gruppo possiamo fare ancora meglio il prossimo anno. Per quanto mi riguarda, io sono legato da un contratto con il Genoa e soprattutto dalla voglia di restare qui. Non penso ci sia davvero altro da aggiungere...".

Una chiusura di facciata?

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Dichiarazioni d'amore e di stabilità, comprensibili a motori appena spenti, che però si scontrano con i rumors che lo vogliono nel mirino della dirigenza viola per avviare il nuovo ciclo a Firenze. Come spesso accade in queste settimane di transizione, i contratti e le dichiarazioni di facciata possono essere superati di fronte a un progetto ambizioso.

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