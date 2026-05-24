Torino-Juventus, è guerriglia prima del Derby: scontri, lacrimogeni e feriti

Guerriglia urbana a Torino prima del Derby della Mole: scontri tra ultras, lancio di sassi e lacrimogeni della Polizia

Redazione VN 24 maggio 2026 (modifica il 24 maggio 2026 | 20:28)

Pomeriggio di follia e altissima tensione a Torino a poche ore dal fischio d'inizio del Derby della Mole. Quella che doveva essere una serata di calcio si è trasformata in un vero e proprio bollettino di guerra urbana attorno allo stadio Olimpico Grande Torino. Il bilancio è pesante: ci sono diversi fermati e anche alcuni feriti tra le forze dell'ordine.

Caccia all'uomo e lacrimogeni: la ricostruzione — Le tensioni erano nell'aria già dalla notte, con i gruppi ultras di Torino e Juventus a "caccia" dei rivali nei rispettivi ritrovi. Nel pomeriggio, poi, la situazione è definitivamente degenerata. I gruppi organizzati bianconeri (Tradizione e Drughi) hanno cercato a più riprese il contatto con i tifosi del Torino, tentando di assaltare un chiosco sotto la Curva Maratona.

Il caos più totale si è registrato in piazzale San Gabriele di Gorizia e via Filadelfia: fitto lancio di bottiglie, pietre e torce contro la Polizia, cori e tentativi di contatto tra le due fazioni. Le forze dell'ordine sono dovute intervenire pesantemente, utilizzando i lacrimogeni per disperdere i tifosi bianconeri ed evitare il peggio. Al momento il grosso della tifoseria juventina è dentro il settore ospiti, ma fuori la tensione resta alle stelle.

Il Torino inventa il "dress code anti-Juve" — Ma a far discutere in queste ore è anche un clamoroso caso burocratico che riguarda i biglietti e l'accesso allo stadio, un tema da sempre caldissimo per ogni tifoseria. Nei giorni scorsi il Torino aveva provato a imporre una limitazione sull'accesso agli spalti in base all'abbigliamento, vietando di fatto i colori bianconeri nei settori locali.

Una decisione che ha scatenato una bufera: per legge, infatti, non si può vietare l'ingresso a qualcuno solo per il colore della maglia che indossa, a meno di divieti ufficiali del Prefetto. Dopo le proteste della Juve, è dovuta intervenire d'urgenza la Questura di Torino che ha letteralmente stoppato il club granata, bocciando il "dress code" e ricordando che valgono solo le normative nazionali. Una gestione che farà sicuramente discutere tutto il calcio italiano.