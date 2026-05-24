Conte lascia il Napoli: “Troppi veleni e malumori. Ho fallito su una cosa”

Terremoto totale in Serie A proprio in concomitanza con il sipario sulla stagione 2025/2026: Antonio Conte non è più l'allenatore del Napoli

Redazione VN 24 maggio 2026 (modifica il 24 maggio 2026 | 22:54)

Antonio Conte non è più l'allenatore del Napoli. La notizia, clamorosa ma decisamente nell'aria da settimane, è diventata ufficiale in serata direttamente dalla sala stampa, dove il tecnico salentino si è presentato al fianco del presidente Aurelio De Laurentiis subito dopo il match contro l'Udinese, l'ultimo atto di questo campionato.

Si chiude così nel modo più rumoroso possibile la stagione dei partenopei, con Conte che si libera sul mercato allenatori.

Un addio nell'aria al termine della stagione — Nonostante l'impatto mediatico, la fine del rapporto tra Conte e la piazza partenopea era ormai un segreto di Pulcinella. I segnali di insofferenza del tecnico, uniti alle frizioni sotterranee sulla gestione del club, avevano fatto capire che l'esperienza campana fosse arrivata al capolinea. L'annuncio al triplice fischio finale dell'ultima giornata di campionato non fa altro che certificare una frattura che si consumava da tempo dietro le quinte.

"Troppi veleni e zizzania: a Napoli ho fallito" — Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa sono state durissime e non hanno lasciato spazio a repliche, confermando come la decisione fosse stata presa già un mese fa: "Un mese fa ho chiamato il presidente, gli ho detto che ho percepito che il mio percorso stava per terminare. Non ho voluto sapere nulla dei programmi perché la decisione era stata presa. Ho fallito su una cosa a Napoli: non sono riuscito a portare compattezza nell’ambiente. Se non si porta compattezza diventa difficile combattere. Ho visto veleni, zizzania. E quelli che spargono veleni sono dei falliti".

Conte ha poi concluso spiegando i motivi del passo indietro proprio alla fine del torneo: "Napoli ha bisogno di gente seria, che ha voglia di voler bene alla squadra. Io ho capito che non ci sarei mai riuscito e ho deciso di farmi da parte. Quando non posso cambiare le cose, preferisco chiudere. È stato un onore e un prestigio allenare qui, ringrazio De Laurentiis per questa opportunità".