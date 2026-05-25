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Milan clamorosamente fuori dalla Champions, Ibrahimovic scortato via dallo stadio

Milan clamorosamente fuori dalla Champions, Ibrahimovic scortato via dallo stadio - immagine 1
I tifosi rossoneri sono furiosi dopo la sconfitta interna contro il Cagliari già salvo: sarebbe bastato un pareggio
Redazione VN

Zlatan Ibrahimovic ha lasciato San Siro scortato al triplice fischio di Milan-Cagliari: scoppia l'ira dei tifosi contro il dirigente svedese.

Finisce nel peggiore dei modi per il Milan: i rossoneri hanno perso malamente 1-2 a San Siro contro il Cagliari. Al contempo hanno vinto sia il Como che la Roma che si sono guadagnati gli ultimi due posti in Champions League: un disastro totale che ha scatenato i fischi e proteste dei tifosi rossoneri e che spedisce il Diavolo in Europa League.

Al termine della partita, il Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic è schizzato via dagli spalti diretto al parcheggio, scortato. Nel breve tragitto infatti ha ricevuto le critiche e l'ira di alcuni sostenitori milanisti, delusi e arrabbiati.

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