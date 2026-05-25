Milan clamorosamente fuori dalla Champions, Ibrahimovic scortato via dallo stadio

Finisce nel peggiore dei modi per il Milan: i rossoneri hanno perso malamente 1-2 a San Siro contro il Cagliari. Al contempo hanno vinto sia il Como che la Roma che si sono guadagnati gli ultimi due posti in Champions League: un disastro totale che ha scatenato i fischi e proteste dei tifosi rossoneri e che spedisce il Diavolo in Europa League.