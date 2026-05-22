Quella in arrivo si preannuncia un 'estate piuttosto rovente per quanto riguarda le panchine di Serie A. Una di quelle che cambierà titolare sarà certamente quella del Napoli, che dopo due anni dirà addio ad Antonio Conte. E secondo quanto raccolto da Violanews, sono in tre i candidati principali a raccoglierne l'eredità.
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Il Napoli guarda già oltre Conte. Tre nomi sul tavolo, due sono ex viola
La Fiorentina si conferma fucina di ottimi allenatori? Due ex viola sono in pole per sostituire Conte al Napoli
I nomi—
La shortlist nelle mani di De Laurentiis comprende i nomi dei due ex viola Italiano e Palladino, oltre a quello di Simone Inzaghi, oggi impegnato in Arabia. Nei prossimi giorni verrà fatta chiarezza rispetto al nuovo tecnico, ma la possibilità che uno degli allenatori della storia recente viola sieda sulla panchina azzurra è concreta.
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