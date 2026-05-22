Il Napoli guarda già oltre Conte. Tre nomi sul tavolo, due sono ex viola

La Fiorentina si conferma fucina di ottimi allenatori? Due ex viola sono in pole per sostituire Conte al Napoli

Quella in arrivo si preannuncia un 'estate piuttosto rovente per quanto riguarda le panchine di Serie A. Una di quelle che cambierà titolare sarà certamente quella del Napoli, che dopo due anni dirà addio ad Antonio Conte. E secondo quanto raccolto da Violanews, sono in tre i candidati principali a raccoglierne l'eredità.