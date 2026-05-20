Aquilani a due passi dalla Serie A con il Catanzaro: è in finale playoff

Che impresa del Catanzaro di Alberto Aquilani! Il Catanzaro soffre ma elimina il Palermo nei playoff di Serie B e si giocherà la finale con il Monza. Dopo il 3-0 dell'andata, i giallorossi perdono 2-0 al ritorno in Sicilia ma si garantiscono l'accesso all'ultimo atto per salire in Serie A. Ai rosanero guidati da Filippo Inzaghi non bastano le reti al 3° di Pohjanpalo e all'88° Modesto, mentre nel finale l'ex viola Niccolò Pierozzi si fa espellere con un rosso diretto per un brutto fallo. Il tecnico che ha guidato la Primavera dal 2020 al 2023 vola ed è vicino ad un vero e proprio sogno, quello di riportare in massima serie dopo quarantaquattro anni il Catanzaro.