L’ex viola Pettinari confessa: “Da sempre juventino e venerdì tiferò Atalanta”

"La Fiorentina sono diciassette anni della mia vita. Sono arrivato a Firenze a dieci anni, ci sono cresciuto e poi ci sono tornato anche quando ho smesso, da allenatore. Per me resta un pezzo di cuore. Per chi tiferò? Voglio essere sincero. Se giocano Fiorentina e Atalanta tifo per i nerazzurri. Ho grande gratitudine per la squadra viola, ma non ne sono mai stato un tifoso. Anzi, ho sempre tifato una delle squadre che a Firenze si odia di più: la Juventus. Il sogno da bambino era giocare nella squadra bianconera"

La Fiorentina di oggi

"La Fiorentina ha rischiato anche di retrocedere. Io non ho mai creduto che potesse succedere, perché il potenziale e la qualità della rosa erano troppo alti per stare nelle ultime posizioni, però sicuramente i viola hanno vissuto momenti peggiori rispetto all'Atalanta. I bergamaschi hanno disputato un campionato diverso da quello a cui ci avevano abituato negli ultimi anni, però dopo l'addio di Gasperini è normale che quest'anno sia andata così. Dalla Fiorentina mi aspettavo qualcosa di diverso. Per l'Atalanta avevo messo in preventivo un anno leggermente sotto il livello degli ultimi anni. Un anno di flessione con il cambio di allenatore ci può stare. Invece vedere la Fiorentina navigare sul fondo della classifica non me lo sarei mai aspettato. Venerdì spero una partita spettacolare, senza troppi tatticismi, anche se siamo all'ultima giornata. Sono due squadre che non hanno più nulla da chiedere. Sarebbe bello vedere qualche giovane esordire"