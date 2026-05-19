Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news ex viola Palladino via dall’Atalanta? Una squadra di Serie A lo segue con attenzione

altre news

Palladino via dall’Atalanta? Una squadra di Serie A lo segue con attenzione

Palladino via dall’Atalanta? Una squadra di Serie A lo segue con attenzione - immagine 1
Dopo neanche una stagione, l'avventura di Palladino all'Atalanta è già finita? Un club di A monitora l'ex viola con attenzione
Redazione VN

Il futuro della panchina della Lazio resta ancora tutto da definire. Con la posizione di Maurizio Sarri da monitorare nelle prossime settimane, iniziano già a emergere i primi nomi valutati dal club biancoceleste in caso di cambio in panchina. Il tecnico toscano è il primo candidato a sostituire Conte al Napoli.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, tra i profili seguiti dalla Lazio ci sarebbero Raffaele Palladino, Fabio Pisacane e Kosta Runjaic.

Leggi anche
Pioli non perde tempo: si offre a una big di A per riportarla allo scudetto
Moreno spera nel suo Levante: “Non molliamo ora, qui sono davvero felice”

© RIPRODUZIONE RISERVATA