Palladino via dall’Atalanta? Una squadra di Serie A lo segue con attenzione

Il futuro della panchina della Lazio resta ancora tutto da definire. Con la posizione di Maurizio Sarri da monitorare nelle prossime settimane, iniziano già a emergere i primi nomi valutati dal club biancoceleste in caso di cambio in panchina. Il tecnico toscano è il primo candidato a sostituire Conte al Napoli.
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Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, tra i profili seguiti dalla Lazio ci sarebbero Raffaele Palladino, Fabio Pisacane e Kosta Runjaic.
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