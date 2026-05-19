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Pioli non perde tempo: si offre a una big di A per riportarla allo scudetto

Pioli non perde tempo: si offre a una big di A per riportarla allo scudetto - immagine 1
Non solo Napoli, anche l'Atalanta potrebbe interessarsi a Pioli nel caso in cui Raffaele Palladino non venisse riconfermato
Redazione VN

Con la rescissione del contratto che lo legava alla Fiorentina, Stefano Pioli è pronto a una nuovo avventura. La prossima stagione infatti, l'ex allenatore viola, potrebbe tornare in panchina in Serie A. I cambi saranno tanti e qualche squadra potrebbe decidere di puntare su l'ex Milan nonostante la stagione disastrosa a Firenze.

Pioli

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Secondo "Il Mattino", Stefano Pioli si sarebbe offerto per rilanciare il Napoli di De Laurentiis.Il tecnico parmense si considera la figura adatta per proseguire il percorso iniziato da Antonio Conte.

Atalanta

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Non solo Napoli, anche l'Atalanta potrebbe interessarsi a Pioli nel caso in cui Raffaele Palladino non venisse riconfermato. Insomma, l'ex viola è pronto al rilancio.

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