Pioli non perde tempo: si offre a una big di A per riportarla allo scudetto

Con la rescissione del contratto che lo legava alla Fiorentina, Stefano Pioli è pronto a una nuovo avventura. La prossima stagione infatti, l'ex allenatore viola, potrebbe tornare in panchina in Serie A. I cambi saranno tanti e qualche squadra potrebbe decidere di puntare su l'ex Milan nonostante la stagione disastrosa a Firenze.