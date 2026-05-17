Ex viola – Il Catanzaro di Aquilani sogna la A. Demolito il Palermo di Inzaghi

C’è tanta Firenze e un pezzo di storia recente del settore giovanile viola nel miracolo calcistico che sta vivendo Catanzaro. Alberto Aquilani , indimenticato ex centrocampista della Fiorentina negli anni migliori di Vincenzo Montella ed ex tecnico della Primavera viola (con cui ha sollevato tre Coppe Italia e due Supercoppe), continua a guidare i calabresi in un sogno chiamato Serie A.

Dopo aver superato lo scoglio Avellino nel turno preliminare, nella semifinale d’andata dei playoff di Serie B il Catanzaro ha letteralmente asfaltato il Palermo con un rotondo 3-0 in un Ceravolo sold-out . Una vera e propria lezione di calcio impartita agli uomini di Filippo Inzaghi, tramortiti già nella prima frazione di gioco.

Aquilani si avvicina sensibilmente alla finalissima dopo che il club calabrese si era fermato per due anni consecutivi proprio al penultimo atto degli spareggi. Mercoledì si replicherà al Barbera per il match di ritorno. Al Palermo servirà una vera e propria impresa: per regolamento non sono previsti supplementari o rigori, e in caso di parità complessiva nei 180' passerebbero i rosanero in virtù del miglior piazzamento in classifica (3° posto contro il 5° del Catanzaro). Ma con questo Aquilani in panchina, i giallorossi hanno tutta l'intenzione di continuare a sognare.