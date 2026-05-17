Riccardo Montolivo, ex centrocampista della Fiorentina, ha analizzato a Dazn la sconfitta della Juventus contro i viola. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Montolivo: “La Juventus ha sbagliato approccio. Ecco cosa doveva fare”
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Montolivo: “La Juventus ha sbagliato approccio. Ecco cosa doveva fare”
Le parole dell'ex centrocampista della Fiorentina, Riccardo Montolino, sulla gara persa dalla Juventus contro i viola
La Juventus ha dei limiti tecnici, soprattutto davanti. Se mettiamo Malen alla Juve in attacco, la squadra cambia, così come l'efficacia in zona gol. E' stato un limite per tutto l'anno da questo punto di vista. Poi in questi momenti la personalità di almeno un giocatore per reparto deve fare la differenza, anche se, secondo me, l'approccio è stato pessimo. Era una partita che se la Juve metteva subito nei binari giusti, la Fiorentina non aveva la forza di reagire e ribaltarla. E invece l'ha lasciata rimanere in partita e poi la Viola ha preso fiducia col passare dei minuti.
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