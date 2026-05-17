Il centrocampista della Fiorentina, Cher Ndour, ha parlato a Dazn al termine della gara vinta contro la Juventus, dove è stato votato anche come miglior giocatore. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Ndour: “Sofferto tanto, ma diventati squadra e oggi ne è stata la prova”
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Ndour: “Sofferto tanto, ma diventati squadra e oggi ne è stata la prova”
Le parole del centrocampista della Fiorentina, Cher Ndour, al termine della partita vinta contro la Juventus
Questa stagione, purtroppo, abbiamo sofferto tanto. Questa è stata una rivincita personale, anche per tutti i nostri tifosi, che quest'anno non hanno passato una buona annata, ma comunque ci hanno sempre sostenuto e supportati. Questa vittoria va comunque anche a noi stessi, che oggi abbiamo dato tutto e durante la stagione saputo soffrire. Siamo diventati squadra e oggi l'abbiamo dimostrato.
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