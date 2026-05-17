Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul campo della Juventus:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Vanoli a Dazn: “La cosa importante è che chi è dentro capisca chi sono”
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Vanoli a Dazn: “La cosa importante è che chi è dentro capisca chi sono”
Il commento del tecnico viola
E' una partita che aspettavamo per sdebitarci nei confronti dei tifosi, questo gruppo ha lavorato tanto anche se da fuori si vede poco. Abbiamo fatto vedere che il peso della corsa salvezza era importante, siamo stati bravi a uscirne. Gruppo? Io penso che se si vuole vincere qualcosa di importante è fondamentale, i ragazzi piano piano si sono ricompattati e hanno regalato una gioia alla gente. I miei auguri vanno a Parisi come a Sadotti della Primavera, non ci voleva. Per quel che riguarda me ho sempre dato il massimo, la cosa importante è che chi è dentro capisca chi è Vanoli,
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