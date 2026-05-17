Il giornalista, Stefano Cecchi, ha commentato al Pentasport di Radio Bruno la vittoria della Fiorentina contro la Juventus. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Cecchi: “Oggi Fiorentina squadra vera. Confermare Vanoli? Ho una paura”
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Cecchi: “Oggi Fiorentina squadra vera. Confermare Vanoli? Ho una paura”
Le parole del giornalista, Stefano Cecchi, ha parlato della prestazione viola contro la Juventus e del futuro di Vanoli
La Fiorentina oggi fa una gara da squadra vera, con entusiasmo. Non so come sia possibile, dopo quello 0-0 sciapo col Genoa. Queste sono le giornate che ci fanno godere. Noi, tre mesi fa, temevamo questa giornata come quella partita che ci avrebbe mandato in B. E invece, siamo stati noi a fare lo sgambetto a loro per la Champions. Una tempesta perfetta. Poi, questo non cancella un campionato disastroso, ma ci regala una settimana di felicità. Ora facciamo un altro scherzetto a Palladino, uomo che ha pensato di insegnare il calcio al popolo fiorentino.
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Su Vanoli—
Vanoli ha compiuto una piccola impresa. Su quello che ha detto oggi sono d'accordo con lui. Però, al primo pareggio nella prossima stagione, c'è il rischio che scoppi il caos. Al primo insuccesso tutto tornerebbe a galla. Per questo è un rischio confermarlo. La cosa migliore, per entrambi, sarebbe chiudere il rapporto al termine di questa stagione.
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