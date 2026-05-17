Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport. Ecco le sue parole dopo la sconfitta con la Fiorentina:
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Spalletti nervoso: “Partita pessima, ma basta con vita e morte. Si tratta di calcio”
Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport. Ecco le sue parole dopo la sconfitta con la Fiorentina
Partita della vita? Se cominci così, cominci male. Questo fatto del "tutto perso", "tutto finito" non va bene. Si mettono in prigione tutti quelli che fanno calcio. Poi è chiaro, una partita bruttissima. Per quella è la mia valutazione, non si può guardare solo oggi. Loro hanno fatto una crescita importante, ma è chiaro che devi tenere un livello alto di personalità. Detto ciò, prima di tutto metto in discussione me stesso. Poi posso parlare dei calciatori. Una partita pessima sotto tanti punti di vista, ma gli episodi non sono girati a favore. Gol al primo tiro subito? Devo evitare che accada, ma non solo. Devo dare tranquillità alla squadra, farli lavorare con serenità ecc. Noi dobbiamo portare in campo il gioco che ci ha portato qui. I giocatori? Io ho le idee chiarissime su di me e sui calciatori. Però voglio ricordare che si parla di calcio, non di vita e morte.
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