Il giornalista, Enzo Bucchioni, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno al termine della partita vinta dalla Fiorentina contro la Juventus. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Bucchioni: “Finalmente le parole di Paratici. Applauso alla squadra”
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Bucchioni: “Finalmente le parole di Paratici. Applauso alla squadra”
Le parole di Enzo Bucchioni al termine della vittoria della Fiorentina a Torino contro la Juventus e su quanto detto da Paratici nel pre
Non credevo che la squadra potesse avere una reazione di orgoglio di questo tipo. Mi hanno stupito! Applaudiamo a questa prestazione di grande livello. Probabilmente, questo è arrivato perché hai giocatori con serenità, senza il peso della salvezza. Pongracic non ha fatto vedere palla a Vlahovic. La squadra ha giocato con un'energia, una voglia... Oggi hanno regalato una grande partita ai tifosi, che si meritavano assolutamente. Vorrei vedere una grande prestazione anche con l'Atalanta, perché ci sono giocatori che si giocano il futuro.
Su Paratici—
Fnalmente abbiamo sentito le parole forti e chiare di Paratici. Ha apprezzato le voci legate al Milan, ma ha detto una cosa giusta. Ora devi ristrutturare la società prima della squadra, serve una solidità forte. Spero che facciano lavorare Paratici nel migliore dei modi. Ora vogliamo i fatti!
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