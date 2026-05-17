Brovarone gongola: “Questi non dormono per tre giorni, che botta!”

Bernardo Brovarone , al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato il successo esterno della Fiorentina:

"Che botta gli s'è dato, questi non dormono per tre giorni. Gli si ribalta la stagione, su tutti i livelli, con Paratici in tribuna vestito di viola. Ora non so cosa accadrà, questi ragazzi hanno trovato lo spirito forse pensando a noi, era successo anche a Bologna per Commisso. Non si gode delle disgrazie altrui, ma da tifosi sì: dopo averci regalato un paio di centinaia di milioni sul mercato ecco qua, li abbiamo rovinati."