Bernardo Brovarone, al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato il successo esterno della Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Brovarone gongola: “Questi non dormono per tre giorni, che botta!”
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Brovarone gongola: “Questi non dormono per tre giorni, che botta!”
Una delusione cocente in casa Juventus, dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina
"Che botta gli s'è dato, questi non dormono per tre giorni. Gli si ribalta la stagione, su tutti i livelli, con Paratici in tribuna vestito di viola. Ora non so cosa accadrà, questi ragazzi hanno trovato lo spirito forse pensando a noi, era successo anche a Bologna per Commisso. Non si gode delle disgrazie altrui, ma da tifosi sì: dopo averci regalato un paio di centinaia di milioni sul mercato ecco qua, li abbiamo rovinati."
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