Paolo Vanoli è intervenuto a Sky Sport al termine della sfida contro la Juventus. Ecco le parole dell'allenatore della Fiorentina:
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Vanoli: “Se mi merito di restare? Parlano i numeri. Vorrei una Fiorentina di livello”
Paolo Vanoli è intervenuto a Sky Sport al termine della sfida contro la Juventus. Ecco le parole dell'allenatore della Fiorentina
Non ci sono rimpianti. Questi ragazzi hanno dimostrato che ci tenevano, sappiamo quanto Firenze ci tenesse a questa partita. Faccio i complimenti ai miei giocatori. Futuro? Mi sono già espresso, oggi mi vogli godere questa magnifica vittoria. Con un pizzico di serenità si può anche giocare bene. La cosa più importante era la salvezza, sul futuro non ho niente da dire. Se merito di restare? Ci sono i numeri, la società mi ha dato un obiettivo e l'ho raggiunto. Adesso decide la società, ma se dovessi rimanere vorrei una Fiorentina di alto livello. La paura della Juventus? Noi siamo stati davvero bravi nei duelli individuali, loro sono davvero forti.
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