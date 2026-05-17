Giorgio Chiellini ha parlato a Sky Sport. Le dichiarazioni del dirigente bianconero:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Chiellini: “Speriamo non sia l’ultima di Vlahovic all’Allianz Stadium”
news viola
Chiellini: “Speriamo non sia l’ultima di Vlahovic all’Allianz Stadium”
Chiellini carica la sua Juventus. I bianconeri vogliono centrare l'obiettivo Champions
"Questa è una partita importante, e siamo pronti a farla nel migliore nei modi. Non ci sono calcoli da fare, c'è solo da vincere. Tutti preferiscono giocare la sera, e sono stati commessi degli errori, ma ora andiamo avanti. Le condizioni sono le stesse per tutti, diventa importante vincere la partita. Se ci sono 5 squadre in pochi punti vuol dire che anche le altre fanno fatica a trovare continuità. Oggi non dobbiamo portarci la gara negli ultimi minuti, perchè poi sei sempre a rischio su un eventuale calcio piazzato."
Poi a Dazn—
Le partite sono tutte difficili, quando vai in campo sono i valori tecnici a fare la differenza. La differenza tra le due squadre c'è, sarà importante approcciare bene e sfruttare dettagli e occasioni durante la partita. C'è stata un po' di confusione in settimana ma siamo tutti pronti per affrontare questa partita per vincere e pensare a domenica prossima. L'importanza di Vlahovic la conosciamo, abbiamo avuto tanti infortuni ed è un giocatore diverso dagli altri. Non lo scopriamo adesso, la speranza è che non sia la sua ultima partita allo Stadium. In questo momento è troppo importante raggiungere il risultato, ci sarà tempo per tutto. Dusan è concentrato, ha lavorato come se avesse altri dieci anni di contratto. Sarà un grande motore di questa squadra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA