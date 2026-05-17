Chiellini: “Speriamo non sia l’ultima di Vlahovic all’Allianz Stadium”

"Questa è una partita importante, e siamo pronti a farla nel migliore nei modi. Non ci sono calcoli da fare, c'è solo da vincere. Tutti preferiscono giocare la sera, e sono stati commessi degli errori, ma ora andiamo avanti. Le condizioni sono le stesse per tutti, diventa importante vincere la partita. Se ci sono 5 squadre in pochi punti vuol dire che anche le altre fanno fatica a trovare continuità. Oggi non dobbiamo portarci la gara negli ultimi minuti, perchè poi sei sempre a rischio su un eventuale calcio piazzato."