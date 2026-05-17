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Paratici su Kean: “Vogliamo una squadra attraente, vedremo con quali giocatori”

Kean
Fabio Paratici analizza la situazione Moise Kean, sia pre il presente che per il futuro
Redazione VN

Fabio Paratici ha parlato anche delle condizioni di Moise Kean, e del suo futuro. Le parole del dirigente viola a Sky Sport:

"Su Kean? Sta recuperando la condizione. Poi quello che diciamo oggi può essere smentito, quindi non è mai facile fare previsioni nel calcio. La Fiorentina vuole costruire qualcosa di solido e di attrattivo, poi con che giocatori lo faremo si vedrà"

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