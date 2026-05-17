Fabio Paratici ha parlato anche delle condizioni di Moise Kean, e del suo futuro. Le parole del dirigente viola a Sky Sport:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Paratici su Kean: “Vogliamo una squadra attraente, vedremo con quali giocatori”
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Paratici su Kean: “Vogliamo una squadra attraente, vedremo con quali giocatori”
Fabio Paratici analizza la situazione Moise Kean, sia pre il presente che per il futuro
"Su Kean? Sta recuperando la condizione. Poi quello che diciamo oggi può essere smentito, quindi non è mai facile fare previsioni nel calcio. La Fiorentina vuole costruire qualcosa di solido e di attrattivo, poi con che giocatori lo faremo si vedrà"
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