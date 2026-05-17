Paratici su Kean: “Vogliamo una squadra attraente, vedremo con quali giocatori”

Fabio Paratici ha parlato anche delle condizioni di Moise Kean, e del suo futuro. Le parole del dirigente viola a Sky Sport:

"Su Kean? Sta recuperando la condizione. Poi quello che diciamo oggi può essere smentito, quindi non è mai facile fare previsioni nel calcio. La Fiorentina vuole costruire qualcosa di solido e di attrattivo, poi con che giocatori lo faremo si vedrà"