La Fiorentina oggi su radio e tv viola

Riprendiamo una rubrica che speriamo possa diventare il vademecum giornaliero per i tifosi viola che vogliono seguire le vicende della Fiorentina attraverso le radio e tv locali. Giorno per giorno troverete gli appuntamenti in ordine cronologico

Radio

Ore 6 RADIO BRUNO – Rassegna stampa

Ore 9 RADIO BRUNO – Giornale radio

Ore 10 RADIO BRUNO – Giornale radio

Ore 12 RADIO BRUNO – Giornale radio

Ore 12 LADY RADIO – Sabato alla Radio: Sport

Ore 13 RADIO BRUNO – A Pranzo col Pentasport

Ore 16 RADIO BRUNO – Giornale radio

Ore 18 RADIO BRUNO – Pentasport

Televisioni

Ore 18 – ITALIA 7 – Il Pentasport di Radio Bruno

Ore 21 ITALIA 7 – Platinum Calcio Saturday Night

Ore 21 RTV 38 – Il salotto dello sport con Mario Tenerani, Luca Calamai