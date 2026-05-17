Fabio Paratici ha parlato in diretta a Sky Sport nel pre-gara di Juventus-Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Paratici: “Il Milan? Ho appena preso casa a Firenze… Non rinnego la Juve”
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Paratici: “Il Milan? Ho appena preso casa a Firenze… Non rinnego la Juve”
Le parole di Fabio Paratici sul suo futuro, e non solo
L'accoglienza non è mai scontata, anzi, devo ringraziare tutti, l'ho fatto anche quando sono andato via da Torino. Abbiamo passato 11 anni meravigliosi qui, è stata una grande parte della mia carriera. Ho condiviso il percorso con delle persone incredibili, è la prima volta che torno, e non posso nascondere la mia emozione. Non rinnego i miei anni al Tottenham, alla Sampdoria e alla Juventus.
Voci sul Milan—
Ho appena preso casa a Firenze e già volete farmi cambiare casa? Ho vissuto chiuso al Viola Park 3 mesi. Sono super concentrato sulla Fiorentina di adesso, e su quella del futuro. Fa sempre piacere ricevere attestati di stima, ma questo non significa voler cambiare. Kean? Sta recuperando la condizione. Poi quello che diciamo oggi può essere smentito. La Fiorentina vuole costruire qualcosa di solido e di attrattivo, poi con che giocatori lo faremo si vedrà.
A Dazn—
Tornare qui è sempre emozionante, è la prima volta ed è una cosa nuova. Sono stato qui undici anni, ho condiviso questo percorso con persone incredibili e rivederli oggi mi fa molto piacere. Per quanto riguarda il futuro ci stiamo sempre pensando, non c'è niente di differente rispetto a due mesi fa. Siamo tutti concentrati sulla Fiorentina per costruire un progetto che arrivi a fare una stagione diversa rispetto a quella di quest'anno. Io penso che per costruire qualcosa di solido non si debba partire solo dai giocatori, ma dalla società. Dopo questa stagione va fatta una disamina, bisogna fare una cosa per volta e concentrarsi su questi step che dobbiamo fare.
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