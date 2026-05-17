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Fagioli: “Ecco cosa ci ha detto Vanoli. Oggi per me è emozionante”

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Fagioli vuole far bene in uno stadio speciale per lui.
Redazione VN

Oggi per Nicolò Fagioli sarà una gara particolare. Le parole dell'ex Juventus a Sky Sport:

"Per me è molto emozionante, è la prima volta da avversario qui. Ci sono tante persone qui che mi vogliono bene, saluterò tanta gente dopo la partita, ora testa alla gara. Vanoli ci tiene, è tutto il mese che ci dice che siamo salvi ma che dobbiamo dare il massimo ed onorare la maglia"

 

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