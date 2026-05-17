Il terzino destro della Fiorentina, Dodò, ha parlato a Dazn dopo la vittoria con la Juventus, rispondendo anche ad una domanda legata al suo futuro in maglia viola. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Dodò: “Siamo diventati una famiglia. Futuro? Vediamo, ancora devo parlarne”
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Dodò: “Siamo diventati una famiglia. Futuro? Vediamo, ancora devo parlarne”
Le parole al termine della vittoria con la Juventus del terzino della Fiorentina, Domilson Dodò, dove parla anche del suo futuro
Ne abbiamo parlato prima di entrare in campo. La nostra squadra è diventata una famiglia, perché siamo tanti giocatori giovani, alcuni con poca esperienza, nel gruppo. Sapevamo che l'unico modo per uscire da quella situazione era giocando da squadra. Abbiamo raggiunto questo nostro obiettivo. Venire qua, oggi, in un campo così difficile, con la Juventus che sta lottando per un posto in Champions League, abbiamo detto che se giochiamo da squadra, con qualità, possiamo fare male. E così è stato.
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Sul futuro—
Grande stagione l'anno prossimo con Dodò? Dura da rispondere, vediamo. Adesso sono concentrato sull'ultima partita. Per la prossima stagione vediamo che succede. Ancora non ho incontrato la società per parlare del futuro. Lascio tutto nelle mani del mio procuratore. Io mi concentro solo a giocare a pallone.
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