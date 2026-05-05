La leggenda della Fiorentina, oggi capo-delegazione della Nazionale italiana Under 21, Giancarlo Antognoni, ha parlato a LaC TV della stagione sulla panchina del Catanzaro dell'ex calciatore e allenatore viola, Alberto Aquilani. Le sue parole:
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Antognoni su Aquilani: “Grande acquisto del Catanzaro. Sa lavorare coi giovani”
Giancarlo Antognoni ha parlato della scelta del Catanzaro di puntare su Alberto Aquilani e il suo grande lavoro svolto in questa stagione
Il Catanzaro lo seguo particolarmente perché sono molto amico con Alberto Aquilani, avendolo vissuto quando allenava la Primavera della Fiorentina, peraltro con ottimi risultati. Scegliendo lui per la panchina, la società del presidente Noto ha fatto un ottimo acquisto, poiché ha preso un tecnico che sa lavorare con i giovani.
Un ex viola tra i giovani più interessanti—
Tra i giovani più interessanti della rosa giallorossa rientra senz'altro Favasuli, che è stato anche nelle giovanili della Fiorentina. Si tratta di un difensore moderno che ha delle ottime prospettive.
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