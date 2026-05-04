Il ds dello Schalke su Dzeko: “Deciderà con convinzione, come quando lasciò Firenze”

Il DS Baumann sul futuro di Dzeko: "Deciderà con convinzione, ha già dimostrato di non guardare ai soldi quando ha lasciato Firenze"

Redazione VN 4 maggio - 12:08

Con la vittoria sul Fortuna Dusseldorf nella giornata di sabato, lo Schalke 04 ha festeggiato il ritorno in Bundesliga e il titolo di campione con due partite di anticipo. Una sicurezza che permette ora al direttore sportivo dei tedeschi, Frank Baumann di pianificare le prossime mosse. Tra queste spicca il futuro di Edin Dzeko: l’ex centravanti della Fiorentina, arrivato in Germania a gennaio, è stato fondamentale per la promozione dei Minatori.

"Si rende conto di cosa può dare" — Intervenuto a Sky90, il DS Baumann ha fatto il punto sulla permanenza della punta: "Penso che Edin si renda conto di cosa può dare alla squadra e al club, ma ovviamente anche di ciò che il club può offrirgli. Ha ancora un Mondiale davanti a sé e non è più giovanissimo, ma abbiamo concordato che ci sederemo insieme dopo la stagione". Baumann ha sottolineato che non c'è una scadenza fissata: l'impegno mondiale garantirebbe comunque a Dzeko del tempo extra prima di riaggregarsi al gruppo.

Scelta di cuore, non di soldi — Il direttore sportivo ha poi voluto ricordare il modo in cui il bosniaco è approdato a Gelsenkirchen dopo l'addio ai viola: "È importante che prenda di nuovo una decisione per convinzione, proprio come fece in inverno". Baumann ha infatti rivelato che Dzeko ha scelto lo Schalke nonostante offerte economicamente molto più vantaggiose: "Giocare qui per pochi soldi ha il suo fascino", ha concluso, ribadendo la centralità del giocatore nel progetto futuro.