Fagioli esalta Dzeko sui social nella serata in cui lo Schalke 04 è tornato in Bundesliga. Cinque anni dopo i tedeschi sono stati promossi nel massimo campionato tedesco e il regista viola ha dedicato un pensiero all'ex compagno di gioco, intervenendo su Instagram: "Grande cigno"
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FOTO – Fagioli applaude Dzeko dopo la promozione: “Grande cigno”
La gioia di Fagioli per il bosniaco
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