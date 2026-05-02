Italiano sul futuro: “Valuterò le prospettive con la società. A breve saprete tutto”

Vincenzo Italiano ha analizzato il momento del suo Bologna ma anche del suo futuro di allenatore

Matteo Torniai Redattore 2 maggio 2026 (modifica il 2 maggio 2026 | 15:37)

Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, in casa Bologna non si parla soltanto di campo. Nella conferenza stampa odierna, Vincenzo Italiano ha inevitabilmente affrontato anche il tema del suo futuro, in un momento delicato tra risultati altalenanti e qualche mugugno emerso dagli spalti del Dall’Ara.

Il tecnico rossoblù ha provato a mantenere il focus sulla partita, senza però sottrarsi alle domande: “Avrei preferito non parlare di questi aspetti perché c’è grande concentrazione sulla gara di domani per riscattare come siamo usciti dallo stadio la settimana scorsa”, ha spiegato, lasciando comunque uno spiraglio chiaro su ciò che accadrà a breve. “Non c’è nulla da nascondere: mi incontrerò con la società e faremo il punto della situazione, come già successo l’anno scorso. Valuteremo gli obiettivi raggiunti e le prospettive future”.

Parole che non chiudono alcuna porta, ma che rimandano ogni decisione a un confronto diretto con il club, nonostante un contratto ancora in essere. “Dopo l’incontro saprete tutto”, ha aggiunto, sottolineando come dinamiche simili stiano coinvolgendo anche altre realtà del campionato.

Inevitabile poi tornare sui fischi arrivati dal Dall’Ara nell’ultima uscita casalinga, un segnale che non è passato inosservato: “Quest’anno ci è mancato il fatto di non aver stupito, ma non lo si può fare ogni anno. Abbiamo comunque regalato grandi soddisfazioni e voglio pensare che i fischi siano legati solo a questo periodo negativo”.

Italiano non nasconde il fastidio, ma lo incanala in una lettura lucida: “Siamo professionisti, ci piace essere acclamati, ma la gente deve sapere che si percepiscono anche i fischi e le parole dagli spalti. Sentirli mi fa male, ma fa parte del gioco”.

Infine, uno sguardo alla risposta del pubblico in vista della gara: “Nonostante gli ultimi risultati, i tifosi hanno dimostrato qualcosa di anomalo, qualcosa che non mi era mai successo. Domani ci sarà il massimo impegno, lavoriamo per dare felicità e soddisfazione ai nostri tifosi”.