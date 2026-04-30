Aquilani al bivio: futuro possibile in Serie A, ma tutto passa anche dalla Fiorentina

Aquilani può lasciare il Catanzaro a fine stagione: Sassuolo e Verona interessati, ma il suo futuro è legato anche alle scelte dei viola.

Alberto Aquilani, ex tecnico della Primavera della Fiorentina, attualmente alla guida dell'US Catanzaro, potrebbe lasciare la panchina al termine della stagione. Il suo futuro, però, resta in bilico e potrebbe intrecciarsi con le decisioni del club viola. Dopo una stagione positiva in serie B, con la squadra nelle zone alte della classifica, l'ex centrocampista viola avrebbe attirato l'interesse di diverse società, segnale di come il lavoro svolto in Calabria non sia passato inosservato.