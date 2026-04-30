Alberto Aquilani, ex tecnico della Primavera della Fiorentina, attualmente alla guida dell'US Catanzaro, potrebbe lasciare la panchina al termine della stagione. Il suo futuro, però, resta in bilico e potrebbe intrecciarsi con le decisioni del club viola. Dopo una stagione positiva in serie B, con la squadra nelle zone alte della classifica, l'ex centrocampista viola avrebbe attirato l'interesse di diverse società, segnale di come il lavoro svolto in Calabria non sia passato inosservato.
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Aquilani al bivio: futuro possibile in Serie A, ma tutto passa anche dalla Fiorentina
Aquilani può lasciare il Catanzaro a fine stagione: Sassuolo e Verona interessati, ma il suo futuro è legato anche alle scelte dei viola.
Tra le piste più concrete c'è quella che porta al Sassuolo, che potrebbe seriamente valutarlo qualora Fabio Grosso dovesse lasciare. Proprio quest'ultimo è tra i candidati per un possibile approdo a Firenze: un eventuale suo arrivo in viola libererebbe di fatto il posto per Aquilani in Emilia, aprendo così le porte della Serie A.
Non solo Sassuolo però, anche l'Hellas Verona lo avrebbe messo nel mirino. Il club scaligero, con ogni probabilità destinato a ripartire dalla Serie B, starebbe valutando il suo profilo per tentare una risalita immediata nella massima serie.
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