Atletico-Arsenal, l’andata finisce 1-1: Hancko protagonista della partita

Finisce 1-1 l'andata della semifinale di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal. Protagonista della sfida Hancko

Finisce 1-1 l'andata della semifinale di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal . Sicuramente non una partita spettacolare come quella di ieri tra PSG e Bayer Monaco. Altre idee di calcio si son viste oggi nella capitale spagnola.

Protagonista della partita è stat sicuramente David Hancko. L'ex giocatore della Fiorentina nel primo tempo ha causato il rigore per il momentaneo vantaggio siglato da Gyokeres. Poi nella ripresa ha cambiato marcia, diventando uno dei migliori in campo per gli spagnoli