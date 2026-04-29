È ormai ufficiale che Nico Gonzalez non verrà riscattato automaticamente dall'Atletico Madrid, poiché il nuovo infortunio muscolare gli impedirà di raggiungere le 21 presenze necessarie per far scattare l'obbligo da 32 milioni. Nonostante la stima di Simeone e una stagione comunque positiva condita da 5 reti, il club spagnolo aveva già manifestato dubbi sull'investimento pattuito con la Juventus, preferendo valutare alternative in un reparto dove la concorrenza è molto alta.