È ormai ufficiale che Nico Gonzalez non verrà riscattato automaticamente dall'Atletico Madrid, poiché il nuovo infortunio muscolare gli impedirà di raggiungere le 21 presenze necessarie per far scattare l'obbligo da 32 milioni. Nonostante la stima di Simeone e una stagione comunque positiva condita da 5 reti, il club spagnolo aveva già manifestato dubbi sull'investimento pattuito con la Juventus, preferendo valutare alternative in un reparto dove la concorrenza è molto alta.
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VIOLA NEWS altre news ex viola Ahi Juve, l’Atletico non riscatta Nico Gonzalez. E ora vuole un maxi sconto
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Ahi Juve, l’Atletico non riscatta Nico Gonzalez. E ora vuole un maxi sconto
Nico Gonzalez non verrà riscattato dal prestito e adesso l'Atletico vuole un super sconto sul cartellino dell'argentino
Il futuro dell'argentino dovrà quindi essere ridiscusso in estate, con le due società che partono da valutazioni distanti. La Juventus punta a incassare una cifra vicina ai 30 milioni di euro, mentre l'Atletico Madrid non vorrebbe superare i 20 milioni, facendo leva sul valore residuo a bilancio del calciatore e sull'alto peso economico tra ammortamento e ingaggio che grava sulle casse bianconere. A scriverne è La Gazzetta dello Sport.
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