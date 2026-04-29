Raffaele Palladino potrebbe lasciare l'Atalanta a fine stagione. La famiglia Percassi non è convinta dell'operato dell'ex viola

La posizione di Raffaele Palladino sulla panchina dell'Atalanta è in bilico . La famiglia Percassi infatti, non è più così convinto di rinnovare il contratto con l'ex allenatore della Fiorentina.

Secondo quanto riportato da TMW, il motivo sarebbe lo stesso che lasciava perplessa la piazza fiorentina l'anno scorso: il rendimento con le squadre-medio piccole. La società bergamasca sperava in risultati migliori.

Il retroscena

Dopo il primo incontro, avvenuto con la vittoria per 4 a 1 sul Borussia Dortmund, il rinnovo ha subito una brusca frenata. Mesi fa fu proprio Raffaele Palladino a stoppare tutto per evitare casi simili a quello visto a Firenze, dove prima è arrivato il rinnovo per poi conludere tutto con delle dimissioni.