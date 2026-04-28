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Toni suggerisce Vanoli: “La salvezza è ottenuta, adesso spazio a qualche ragazzo”

Toni suggerisce Vanoli: “La salvezza è ottenuta, adesso spazio a qualche ragazzo” - immagine 1
L'ex attaccante gigliato dà "un consiglio" al tecnico viola riguardo al tema dei giovani
Redazione VN

Anche Luca Toni è intervenuto riguardo al tema dell'impiego dei giovani nelle ultime giornate di campionato. E soffermandosi sulla Fiorentina, durante il podcast Aura Sport dice:

Speriamo che, adesso che la salvezza è stata acquisita, Vanoli dia più spazio ai giovani. Mi sorprende che si faccia questa fatica a metter dentro i ragazzi, specialmente quando le partite hanno ancora poco da dire. Il fatto è che si vuol fare sempre meglio in classifica, se si è decimi si vuole arrivare noni, se si è tredicesimi si punta ad arrivare dodicesimi, e così via. Ma con questa mentalità...

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