L'ex difensore della Fiorentina, Felipe Dal Bello, in un'intervista sul canale YouTube "Pro Football Podcast" ha rievocato momenti in cui indossava la maglia viola:
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VIOLA NEWS altre news ex viola Felipe: “Passaggio alla Fiorentina drastico. Il mio ricordo della Champions”
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Felipe: “Passaggio alla Fiorentina drastico. Il mio ricordo della Champions”
L'ex giocatore della Fiorentina, Felipe Dal Bello, ha ricordato il suo passaggio dall'Udinese alla Fiorentina
Quando la Fiorentina chiese di me all'Udinese dissi che sarei andato solo se fosse andata bene a loro. Consideravo Udine una casa e una famiglia, sono stato obbligato ad andare via. Ho sempre detto che se fossi andato via l’avrei fatto a fine anno e non durante il mercato invernale, mi sembrava un po’ forzato. Inizialmente l'Udinese mi aveva bloccato, poi ho smesso di giocare e sono andato via, non è stato facile.
Esperienza fiorentina—
C'era un ambiente importante e un gruppo bellissimo. Mi sono trovato molto bene, ma il cambio drastico mi ha condizionato. Giocai la Champions, uscimmo col Bayern Monaco con il gol in fuorigioco di Klose: ero in campo e me ne accorsi subito. Quello che mi è stato detto quando sono arrivato a Firenze non è stato mantenuto e mi sono un po’ chiuso nel mio guscio. Dò più peso alle strette di mano che ai contratti.
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