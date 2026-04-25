Il Cholito Giovanni Simeone potrebbe cambiare maglia nella prossima sessione di calciomercato. E' quanto rivela Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, spiegando che per il bomber del Torino , che quest'anno ha recitato la parte dell'attaccante principale davanti a Che Adams e Duvan Zapata, potrebbero aprirsi le porte di un clamoroso ritorno.

La richiesta per Simeone

Si tratta di una richiesta specifica del nuovo allenatore del River Plate Eduardo Coudet. Ci sarà però da passare dal Torino, che detiene il cartellino, e dallo stesso Simeone che dovrà decidere se accettare o meno la proposta. La volontà dell'argentino avrà un peso importante, c'è da capire se vorrà rimanere ancora in Italia oppure se tornare dove è cresciuto a inizio carriera, nel percorso che ha abbracciato giovanili e primi anni di prima squadra. Al River, Simeone troverebbe gli ex viola e connazionali German Pezzella (lui anche ex compagno di squadra in viola) e Lucas Martinez Quarta.