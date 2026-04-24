Ashley Cole, allenatore del Cesena, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Sampdoria. Queste le sue parole sull'ex viola Gaetano Castrovilli:
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VIOLA NEWS altre news ex viola Cesena, Cole elogia Castrovilli: “Ha grandi qualità. Sta andando molto forte”
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Cesena, Cole elogia Castrovilli: “Ha grandi qualità. Sta andando molto forte”
L'allenatore del Cesena, Ashley Cole, in conferenza stampa ha parlato dell'ex viola Gaetano Castrovilli
Castrovilli ha ritrovato un po’ di minutaggio nella partita contro il Palermo e penso che abbia dimostrato di avere grandi qualità, fornendo giocate di alto livello. In allenamento questa settimana è andato molto forte e, per quanto riguarda il ruolo ideale, lo vedo come un centrocampista offensivo, ma anche come trequartista oppure, quando ne avremo bisogno, potrà sicuramente giocare a sinistra o a destra per sfruttare la sua velocità e la sua capacità di aiutare anche la fase difensiva. Io penso che per ottenere il massimo da lui, Castrovilli abbia bisogno di una squadra che gli affida la palla tra le linee, perché ha la capacità di avanzare e superare l’avversario nell'uno contro uno e che lo metta nelle condizioni per trovare il gol.
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