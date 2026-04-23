L’Associazione Storia Viola ha festeggiato Pellegrini e Cencetti

Si è svolta ieri sera a Tavarnuzze la cena per festeggiare il 75° compleanno di Ennio Pellegrini e l'80°di Pierluigi Cencetti. L'Associazione Storia Viola presieduta da Roberto Romoli coadiuvato da Moreno Roggi ha radunato per l'occasione tanti protagonisti del passato viola: oltre ai due festeggiati e Moreno Roggi erano presenti Giancarlo Antognoni, Claudio Merlo, Luciano Chiarugi, Claudio Bandoni, Gianfranco Casarsa, Italo Florio e Claudio Piccinetti che ha ricordato il prossimo svolgimento proprio a Tavarnuzze del Trofeo Renato Ballerini.