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La festa

L’Associazione Storia Viola ha festeggiato Pellegrini e Cencetti

L’Associazione Storia Viola ha festeggiato Pellegrini e Cencetti - immagine 1
L'associazione Storia Viola ha festeggiato ieri sera Ennio Pellegrini e Pierluigi Cencetti
Redazione VN

Si è svolta ieri sera a Tavarnuzze la cena per festeggiare il 75° compleanno di Ennio Pellegrini e l'80°di Pierluigi Cencetti. L'Associazione Storia Viola presieduta da Roberto Romoli coadiuvato da Moreno Roggi ha radunato per l'occasione tanti protagonisti del passato viola: oltre ai due festeggiati e Moreno Roggi erano presenti Giancarlo Antognoni, Claudio Merlo, Luciano Chiarugi, Claudio Bandoni, Gianfranco Casarsa, Italo Florio e Claudio Piccinetti che ha ricordato il prossimo svolgimento proprio a Tavarnuzze del Trofeo Renato Ballerini.

 

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