Luca Toni, ex attaccante di Fiorentina e Inter, ha parlato del rapporto con la piazza fiorentina ma non solo. Ecco le sue parole a Cose Scomode, noto podcast:
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VIOLA NEWS altre news ex viola Toni: “Fiorentina? Contestazioni inevitabili. Pioli diceva di puntare alla Champions”
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Toni: “Fiorentina? Contestazioni inevitabili. Pioli diceva di puntare alla Champions”
Luca Toni sulla piazza di Firenze
Quando un allenatore afferma di puntare alla zona Champions e poi la squadra si ritrova nei bassifondi della classifica, le contestazioni diventano inevitabili. Firenze è una città che vive di calcio e sa trasmettere un entusiasmo straordinario, ma proprio per questo pretende il massimo. Ritrovarsi ultimi dopo le prime dieci giornate complica tutto: con 30.000 tifosi pronti a farsi sentire al primo errore, andare in campo diventa davvero complicato. La differenza con Roma? Si tratta di due ambienti molto simili per entusiasmo, ma con una differenza sottile: a Firenze può capitare di incontrare un tassista disinteressato al calcio, mentre a Roma è quasi impossibile. Mi succedeva spesso di salire in macchina e sentire il conducente criticarmi apertamente, magari dicendo che non meritavo di giocare o che avrei dovuto andarmene. Nella Capitale funziona così: non si stacca mai
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