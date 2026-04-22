Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha parlato in un'intervista al podcast Doppio Passo dove ha svelato un retroscena legato alla Fiorentina:
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Pescara, Sebastiani: “Chiesi Vlahovic alla Fiorentina. Ecco che mi disse Corvino”
Il presidente del Delfino Daniele Sebastiani svela un retroscena di mercato legato a Vlahovic e alla Fiorentina
Considerate che quell’anno, dalla Fiorentina del mitico Pantaleo Corvino che ritengo tra i più bravi in assoluto, chiesi Sottil ed un ragazzino che stava tra la Primavera e la Prima Squadra che si chiamava Vlahovic. Pantaleo mi disse che Sottil me l’avrebbe dato perché avrebbe trovato poco spazio, su Vlahovic mi disse che avrebbe giocato anche con la Prima Squadra e quindi non arrivò a Pescara
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