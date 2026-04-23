Ranieri, senior advisor della proprietà della Roma, sarebbe in procinto di lasciare il club giallorosso che non ha gradito l'episodio con Gasperini

Redazione VN 23 aprile - 19:40

La Roma e Claudio Ranieri sono pronti a lasciarsi. A dare la notizia è Sky Sport, secondo cui la decisione è maturata in queste ore a Trigoria. Da definire i contorni di una separazione che si concretizzerà presto e arriva dopo le polemiche delle ultime settimane che hanno coinvolto anche l'allenatore Gian Piero Gasperini.

Ranieri al passo di addio — Dopo aver guidato i giallorossi nella seconda della scorsa stagione, dall'inizio del 2025/26 Ranieri era senior advisor della proprietà Friedkin. La notiza arriva proprio quando sembrava essere arrivata la tregua tra Ranieri e Gasperini. Il senior advisor dei Friedkin aveva parlato così nel corso della XII edizione del "Premio Città di Roma" al Salone d'Onore del Coni: "Ci aspettiamo il meglio, i ragazzi stanno dando tutto. Tutti uniti per un unico obiettivo, sempre forza Roma".

Il motivo della separazione — Il problema è da riscontrare nella diversa visione sul mercato e su come modificare la squadra: per Gasperini bisognava prendere profili già pronti, per Ranieri il focus doveva essere maggiormente sulla valorizzazione dei giovani. Da valutare, secondo l'emittente satellitare, anche la posizione di Ricky Massara, uomo scelto da Ranieri e che in stagione è già stato oggetto di critiche da parte di Gasperini.