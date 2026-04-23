La Lazio di Maurizio Sarri he centrato un traguardo inatteso, la finale di Coppa Italia. In un'annata difficilissima, come lo stesso Sarri ha dichiarato, i biancocelesti potrebbero portarsi a casa un trofeo. Motta è stato l'eroe ai calci di rigore, ma la sfida con l'Atalanta è stata tesa. Sarri è stato ammonito per un diverbio con Raffaele Palladino. Un giallo che costerà caro al tecnico laziale.
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Che beffa per Sarri: non ci sarà nella finale di Coppa Italia
Maurizio Sarri salterà la finale di Coppa Italia contro l'Inter. Per il tecnico è una vera beffa
La squalifica—
Maurizio Sarri era diffidato, e con il giallo rimediato ieri sera, salterà la finale di Coppa Italia. I tifosi laziali non potranno vedere in panchina il loro tecnico, ma solo il suo vice, Marco Ianni. Tra l'altro anche Palladino avrebbe dovuto saltare la finale, visto che era diffidato come Sarri.
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