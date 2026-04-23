Che beffa per Sarri: non ci sarà nella finale di Coppa Italia

La Lazio di Maurizio Sarri he centrato un traguardo inatteso, la finale di Coppa Italia. In un'annata difficilissima, come lo stesso Sarri ha dichiarato, i biancocelesti potrebbero portarsi a casa un trofeo. Motta è stato l'eroe ai calci di rigore, ma la sfida con l'Atalanta è stata tesa. Sarri è stato ammonito per un diverbio con Raffaele Palladino. Un giallo che costerà caro al tecnico laziale.