Il Catanzaro rialza la testa nel momento più importante della stagione e lo fa con una vittoria pesante, convincente e ricca di significato. Dopo un mese complicato, segnato da quattro pareggi e una sconfitta, la squadra guidata da Alberto Aquilani torna al successo battendo 4-2 lo Spezia, risultato che consente ai giallorossi di blindare il quinto posto a quota 59 punti e assicurarsi l’accesso ai playoff di Serie B.
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Aquilani, blindati i playoff: e ora? Ipotesi Sassuolo e intreccio con Galloppa
A fine gara, Aquilani non ha nascosto la soddisfazione per il percorso della sua squadra. Il tecnico romano, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato di una vittoria meritata, sottolineando come il quinto posto conquistato con due giornate di anticipo rappresenti la ciliegina sulla torta di un campionato definito “strepitoso”.
Il successo contro lo Spezia, però, non è soltanto un punto di arrivo. È anche una vetrina importante per lo stesso Aquilani, sempre più al centro delle voci di mercato. Il suo nome, infatti, circola con insistenza tra i possibili candidati per la panchina del Sassuolo, soprattutto nel caso in cui Fabio Grosso dovesse lasciare.
In questo contesto, anche il futuro del Catanzaro resta tutto da scrivere. Tra le ipotesi per la successione, prende quota il nome di Daniele Galloppa, attuale tecnico della Primavera della Fiorentina, profilo giovane e già apprezzato per il lavoro svolto a livello giovanile.
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