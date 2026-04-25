Aquilani, blindati i playoff: e ora? Ipotesi Sassuolo e intreccio con Galloppa

Il Catanzaro rialza la testa nel momento più importante della stagione e lo fa con una vittoria pesante, convincente e ricca di significato. Dopo un mese complicato, segnato da quattro pareggi e una sconfitta, la squadra guidata da Alberto Aquilani torna al successo battendo 4-2 lo Spezia, risultato che consente ai giallorossi di blindare il quinto posto a quota 59 punti e assicurarsi l’accesso ai playoff di Serie B.